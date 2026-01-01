Hamilton Golf Guide
Hamilton Golf Courses
Golf Courses Near Hamilton
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Oriskany Falls, New YorkPublic4.71428571437
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Sherburne, New YorkPublic5.01
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Edmeston, New YorkSemi-Private3.02
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De Ruyter, New YorkPublic
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West Winfield, New YorkPublic3.02
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Cazenovia, New YorkPrivate5.01
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Oneida, New YorkPrivate4.733333333311
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Clinton, New YorkPrivate
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Vernon, New YorkPublic
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Clinton, New YorkPrivate
Hamilton Golf Resorts
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Hamilton, New YorkThe Colgate Inn sits less than a half mile from the Seven Oaks Golf Club, the Colgate University's excellent golf course. Built in 1925, the historic inn features 40 rooms and suites, a popular restaurant called The Tavern and various event spaces. Hotel guests gain access to the university's fitness facilities. The 6,800-yard Seven Oaks by Robert…
See Also
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