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Hamilton Golf Guide

Hamilton Golf Courses

Golf Courses Near Hamilton

Hamilton Golf Resorts

  • Seven Oaks C
    Colgate Inn
    Hamilton, New York
    The Colgate Inn sits less than a half mile from the Seven Oaks Golf Club, the Colgate University's excellent golf course. Built in 1925, the historic inn features 40 rooms and suites, a popular restaurant called The Tavern and various event spaces. Hotel guests gain access to the university's fitness facilities. The 6,800-yard Seven Oaks by Robert…

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