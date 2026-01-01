De Ruyter Golf Guide
De Ruyter Golf Courses
Golf Courses Near De Ruyter
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Delphi Falls, New YorkPublic
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Cincinnatus, New YorkPublic4.01
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Cazenovia, New YorkPrivate
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Tully, New YorkPublic
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Cazenovia, New YorkPrivate
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Hamilton, New YorkSemi-Private4.9289836188103
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Pompey, New YorkPrivate4.04
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Norwich, New YorkSemi-Private
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Sherburne, New YorkPublic
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Marathon, New YorkPublic4.01
See Also
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