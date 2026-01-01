Plainfield Golf Guide
Golf Courses Near Plainfield
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West Winfield, New YorkPublic3.02
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Edmeston, New YorkSemi-Private3.02
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Clayville, New YorkPrivate
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New Berlin, New YorkPublic
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Sauquoit, New YorkPublic5.01
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Sherburne, New YorkPublic5.01
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Frankfort, New YorkPublic4.01
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Richfield Springs, New YorkPublic
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New Hartford, New YorkPublic
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Hamilton, New YorkSemi-Private4.9289836188103
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