Lewiston Golf Guide
Lewiston Golf Courses
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Lewiston, New YorkPrivate3.01
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Lewiston, New YorkPublic4.1930272109337
Golf Courses Near Lewiston
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Queenston, OntarioPublic3.52
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St Davids, OntarioSemi-Private3.54
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Niagara Falls, OntarioPublic4.55791463281381
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Niagara Falls, OntarioSemi-Private1.57142857142
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Niagara Falls, New YorkPublic/Municipal2.72507077748
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Niagara Falls, New YorkPublic/Municipal3.079365079421
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Niagara Falls, New YorkPublic/Municipal0.00
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Niagara-on-the-Lake, OntarioSemi-Private3.754
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Niagara-on-the-Lake, OntarioPublic0.00
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Youngstown, New YorkPrivate4.761904761963
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