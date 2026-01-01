St Davids Golf Guide
St Davids Golf Courses
Golf Courses Near St Davids
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Queenston, OntarioPublic3.52
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Niagara Falls, OntarioSemi-Private1.57142857142
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Niagara Falls, OntarioPublic4.55791463281381
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Lewiston, New YorkPrivate3.01
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Niagara-on-the-Lake, OntarioResort
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Niagara-on-the-Lake, OntarioSemi-Private0.00
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Niagara-on-the-Lake, OntarioResort
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Niagara-on-the-Lake, OntarioResort
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Lewiston, New YorkPublic4.1930272109337
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Niagara Falls, New YorkPublic/Municipal3.079365079421
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