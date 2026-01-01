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Niagara Falls Golf Guide

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Niagara Falls
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Niagara Falls Golf Courses

Golf Courses Near Niagara Falls

Niagara Falls Golf Resorts

  • Seneca Hickory Stick GC
    Seneca Niagara Resort & Casino
    Niagara Falls, New York
    The Seneca Niagara Resort & Casino in Niagara Falls, N.Y., is a AAA Four-Diamond-rated hotel home to 604 rooms and suites. It's loaded with 10 restaurants, 7 shops, spa, fitness center, indoor pool, live entertainment venue and more than 80 table games and 2,500 slots, keno and poker. It attracts families, couples and golfers, who can play the…

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