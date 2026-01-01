Newark Valley Golf Guide
Newark Valley Golf Courses
Golf Courses Near Newark Valley
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Berkshire, New YorkPublic5.02
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Lisle, New YorkPublic0.00
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Candor, New YorkPublic2.52
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Whitney Point, New YorkPublic
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Whitney Point, New YorkPublic
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Whitney Point, New YorkPublic
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Apalachin, New YorkPublic4.5757408226157
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Endicott, New YorkResort3.681818181822
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Whitney Point, New YorkPublic
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Owego, New YorkPublic0.00
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