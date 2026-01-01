Candor Golf Guide
Candor Golf Courses
Golf Courses Near Candor
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Owego, New YorkPublic
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Newark Valley, New YorkPublic1.01
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Owego, New YorkPublic
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Apalachin, New YorkPublic4.5757408226157
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Spencer, New YorkPublic
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Nichols, New YorkSemi-Private3.028186274559
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Endicott, New YorkMunicipal4.733333333315
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Apalachin, New YorkPublic3.66666666673
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Berkshire, New YorkPublic5.02
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Endicott, New YorkResort3.681818181822
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