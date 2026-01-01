Ripley Golf Guide
Ripley Golf Courses
Golf Courses Near Ripley
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North East, PennsylvaniaPrivate5.03
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North East, PennsylvaniaPublic4.03
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Westfield, New YorkPublic0.00
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Harborcreek, PennsylvaniaPublic/Municipal4.08
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Erie, PennsylvaniaResort3.04
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Findley Lake, New YorkPublic/Resort4.07142857146
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Erie, PennsylvaniaPublic2.66666666673
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Findley Lake, New YorkPublic/Resort4.07142857146
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Westfield, New YorkPublic4.01
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Chautauqua, New YorkPublic4.11904761936
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