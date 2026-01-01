Alexis Golf Guide
Golf Courses Near Alexis
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Mount Holly, North CarolinaPublic3.85
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Denver, North CarolinaResort4.133333333321
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Lincolnton, North CarolinaSemi-Private3.9493193972291
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Stanley, North CarolinaPrivate4.52
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Denver, North CarolinaSemi-Private2.1554415217574
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Charlotte, North CarolinaPrivate0.00
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Cornelius, North CarolinaPrivate4.04
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Cramerton, North CarolinaPrivate4.66666666673
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Maiden, North CarolinaSemi-Private2.3561759729198
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Gastonia, North CarolinaPublic/Municipal2.8758
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