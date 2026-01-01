Dallas Golf Guide
Golf Courses Near Dallas
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Kings Mountain, North CarolinaPublic2.365546218510
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Gastonia, North CarolinaPublic/Municipal2.8758
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Gastonia, North CarolinaPrivate
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Kings Mountain, North CarolinaSemi-Private4.1347627346338
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Mount Holly, North CarolinaPublic3.85
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Cramerton, North CarolinaPrivate4.66666666673
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Cherryville, North CarolinaSemi-Private
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Lincolnton, North CarolinaSemi-Private3.9493193972291
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Kings Mountain, North CarolinaSemi-Private3.510
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Charlotte, North CarolinaPrivate
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