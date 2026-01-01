Apex Golf Guide
Apex Golf Courses
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Apex, North CarolinaPublic4.765873015974
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Apex, North CarolinaPublic4.765873015974
Golf Courses Near Apex
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Cary, North CarolinaSemi-Private3.96595284021249
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Cary, North CarolinaPrivate5.02
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Holly Springs, North CarolinaSemi-Private4.52
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Holly Springs, North CarolinaPrivate/Community4.52
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Cary, North CarolinaPrivate
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Fuquay Varina, North CarolinaPrivate5.03
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Cary, North CarolinaPrivate
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Cary, North CarolinaPrivate
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Raleigh, North CarolinaPublic5.01
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Raleigh, North CarolinaPrivate5.01
Apex Driving Ranges
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