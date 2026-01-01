Durham Golf Guide
Durham Golf Courses
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Durham, North CarolinaPrivate
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Durham, North CarolinaSemi-Private2.910790047519
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Durham, North CarolinaPublic3.896284829722
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Durham, North CarolinaPublic1.8136059302699
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Durham, North CarolinaPublic4.83333333334
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Durham, North CarolinaPrivate0.00
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Durham, North CarolinaPublic3.6328502415207
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Durham, North CarolinaPrivate5.02
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Durham, North CarolinaPrivate
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Durham, North CarolinaSemi-Private4.049180327961
Golf Courses Near Durham
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Chapel Hill, North CarolinaPrivate4.254
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Raleigh, North CarolinaPrivate5.02
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Chapel Hill, North CarolinaPublic3.9115791538879
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Hillsborough, North CarolinaSemi-Private3.71428571437
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Chapel Hill, North CarolinaPrivate0.00
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Chapel Hill, North CarolinaPrivate
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Raleigh, North CarolinaSemi-Private4.2472523427441
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Cary, North CarolinaPrivate4.42857142867
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Cary, North CarolinaPrivate4.42857142867
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Chapel Hill, North CarolinaPrivate
Durham Golf Resorts
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Durham, North CarolinaAlthough Duke University is known as a basketball school, the Washington Duke Inn & Golf Club is as good a college golf/hotel facility in the country. Located on 300 forested acres on the edge of the Duke Forest, the Inn was built to mimic an English country estate. It is an elite conference center with fine dining, a bar and afternoon tea. A…
Durham Driving Ranges
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