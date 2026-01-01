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Durham Golf Guide

Durham Golf Courses

Golf Courses Near Durham

Durham Golf Resorts

  • Duke University GC
    Washington Duke Inn & Golf Club
    Durham, North Carolina
    Although Duke University is known as a basketball school, the Washington Duke Inn & Golf Club is as good a college golf/hotel facility in the country. Located on 300 forested acres on the edge of the Duke Forest, the Inn was built to mimic an English country estate. It is an elite conference center with fine dining, a bar and afternoon tea. A…

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