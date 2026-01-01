Lake Lure Golf Guide
Lake Lure Golf Courses
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Lake Lure, North CarolinaResort4.015
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Lake Lure, North CarolinaResort4.157142857121
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Lake Lure, North CarolinaMunicipal3.87755102048
Golf Courses Near Lake Lure
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Mill Spring, North CarolinaPrivate5.04
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Hendersonville, North CarolinaPublic5.01
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Rutherfordton, North CarolinaPublic/Municipal0.00
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Rutherfordton, North CarolinaPublic/Resort3.8757545075389
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Black Mountain, North CarolinaMunicipal3.8110648973544
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Tryon, North CarolinaPrivate5.01
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Tryon, North CarolinaSemi-Private3.66666666673
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Fletcher, North CarolinaPublic4.02
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Rutherfordton, North CarolinaPublic3.110
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Forest City, North CarolinaPublic/Municipal4.02
Lake Lure Golf Resorts
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Lake Lure, North CarolinaRumbling Bald on Lake Lure is located in western North Carolina's Blue Ridge Mountains and features a wealth of outdoor activities on and around the lake, as well as 36 holes of golf. The property, which was featured in the original 'Dirty Dancing' movie, has nearly 150 vacation rentals ranging from homes 3-6 bedrooms in size to smaller 2-3…
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