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Lake Lure Golf Guide

Lake Lure Golf Courses

Golf Courses Near Lake Lure

Lake Lure Golf Resorts

  • Bald Mountain at Rumbling Bald: #16
    Rumbling Bald on Lake Lure
    Lake Lure, North Carolina
    Rumbling Bald on Lake Lure is located in western North Carolina's Blue Ridge Mountains and features a wealth of outdoor activities on and around the lake, as well as 36 holes of golf. The property, which was featured in the original 'Dirty Dancing' movie, has nearly 150 vacation rentals ranging from homes 3-6 bedrooms in size to smaller 2-3…

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