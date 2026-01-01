Old Fort Golf Guide
Golf Courses Near Old Fort
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Black Mountain, North CarolinaMunicipal3.8110648973544
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Lake Lure, North CarolinaResort4.157142857121
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Lake Lure, North CarolinaResort4.015
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Burnsville, North CarolinaPublic/Resort3.8457019171150
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Lake Lure, North CarolinaMunicipal3.87755102048
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Nebo, North CarolinaSemi-Private3.1552287582103
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Spruce Pine, North CarolinaSemi-Private4.506845193364
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Morganton, North CarolinaSemi-Private4.063131313168
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Rutherfordton, North CarolinaPublic/Municipal0.00
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Asheville, North CarolinaMunicipal3.3450539385620
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