Stoney Creek Golf Guide
Stoney Creek Golf Courses
Golf Courses Near Stoney Creek
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McLeansville, North CarolinaPublic3.01
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Whitsett, North CarolinaPublic3.342857142935
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Burlington, North CarolinaPrivate5.01
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Gibsonville, North CarolinaPublic1.47916666679
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Greensboro, North CarolinaSemi-Private4.7452320979398
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Burlington, North CarolinaPublic3.01
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Burlington, North CarolinaPublic/Municipal4.6868131868157
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Greensboro, North CarolinaMunicipal4.1771602152
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Brown Summit, North CarolinaPublic2.363636363623
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Brown Summit, North CarolinaPublic2.363636363623
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