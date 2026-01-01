Whitakers Golf Guide
Golf Courses Near Whitakers
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Rocky Mount, North CarolinaPublic4.5533769063279
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Rocky Mount, North CarolinaSemi-Private2.471600253111
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Rocky Mount, North CarolinaPrivate5.04
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Enfield, North CarolinaSemi-Private
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Rocky Mt, North CarolinaPublic
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Spring Hope, North CarolinaSemi-Private
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Tarboro, North CarolinaPublic3.933333333315
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Weldon, North CarolinaPrivate3.02
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Pinetops, North CarolinaPrivate4.144578313383
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Wilson, North CarolinaPrivate5.02
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