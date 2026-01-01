Chesapeake Golf Guide
Golf Courses Near Chesapeake
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Huntington, West VirginiaPrivate3.52
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Lesage, West VirginiaSemi-Private1.52
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Lavalette, West VirginiaSemi-Private4.06
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Lavalette, West VirginiaPublic4.44444444449
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Barboursville, West VirginiaPublic0.00
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Barboursville, West VirginiaSemi-Private4.066666666715
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Ashland, KentuckyPrivate5.02
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Ashland, KentuckyPublic2.65
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Catlettsburg, KentuckySemi-Private2.896638655518
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Flatwoods, KentuckyPublic4.337142857126
Chesapeake Driving Ranges
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