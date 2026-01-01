Waterloo Golf Guide
Golf Courses Near Waterloo
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Ironton, OhioPrivate0.00
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Gallipolis, OhioSemi-Private3.04705882358
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Lesage, West VirginiaSemi-Private1.52
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Ashland, KentuckyPrivate5.02
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Flatwoods, KentuckyPublic4.337142857126
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Wheelersburg, OhioPublic4.53
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Huntington, West VirginiaPrivate3.52
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Jackson, OhioSemi-Private3.833333333318
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Barboursville, West VirginiaPublic0.00
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Argillite, KentuckyPublic3.363636363611
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