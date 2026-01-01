Clinton Golf Guide
Clinton Golf Courses
Golf Courses Near Clinton
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Doylestown, OhioPublic4.6501365392509
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Akron, OhioPublic
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Norton, OhioPublic3.7619047619147
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Akron, OhioPublic
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Akron, OhioPublic
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Canal Fulton, OhioPublic4.52
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Norton, OhioPublic3.1847514791291
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Norton, OhioPublic3.1847514791291
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Akron, OhioPrivate4.666666666721
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Akron, OhioPrivate4.666666666721
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