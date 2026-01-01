Friendship Golf Guide
Golf Courses Near Friendship
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McDermott, OhioSemi-Private4.565217391323
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Wheelersburg, OhioPublic4.53
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Argillite, KentuckyPublic3.363636363611
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Ironton, OhioPrivate0.00
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Flatwoods, KentuckyPublic4.337142857126
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West Union, OhioPublic1.52
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Ashland, KentuckyPrivate5.02
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Piketon, OhioPublic5.03
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Manchester, OhioPublic2.54
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Ashland, KentuckyPublic2.65
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