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Lore City Golf Guide

Lore City Golf Courses

Golf Courses Near Lore City

Lore City Golf Resorts

  • Salt Fork State Park GC: #13
    Salt Fork Lodge & Conference Center
    Lore City, Ohio
    The Salt Fork State Park Lodge is for making memories at one of Ohio’s largest state parks and the Salt Fork Lake. Well-appointed rooms and cabins pamper guests when they’re not out enjoying the trails, lake or golf course. Activities range from swimming at the heated outdoor and indoor pools or Ohio’s largest inland beach, relaxing in the hot…

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