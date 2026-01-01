West Lafayette Golf Guide
West Lafayette Golf Courses
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West Lafayette, OhioSemi-Private
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West Lafayette, OhioSemi-Private2.939084777678
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West Lafayette, OhioSemi-Private
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West Lafayette, OhioSemi-Private
Golf Courses Near West Lafayette
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Coshocton, OhioPublic/Municipal2.03
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Lore City, OhioPublic/Resort4.761904761943
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New Concord, OhioPublic3.64285714295
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Sugarcreek, OhioPublic4.03
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Sugarcreek, OhioPublic4.03
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Millersburg, OhioPublic2.305555555619
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Dover, OhioPublic4.01
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Midvale, OhioPublic1.52
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Norwich, OhioPublic4.01
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Uhrichsville, OhioPublic4.11764705884
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