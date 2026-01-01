Millersburg Golf Guide
Millersburg Golf Courses
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Millersburg, OhioPublic2.305555555619
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Millersburg, OhioPublic4.309523809542
Golf Courses Near Millersburg
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Sugarcreek, OhioPublic4.03
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Sugarcreek, OhioPublic4.03
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Coshocton, OhioPublic/Municipal2.03
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Lakeville, OhioPublic5.01
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Dover, OhioPublic4.01
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Wooster, OhioPublic4.01
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Wooster, OhioPrivate5.01
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Orrville, OhioPublic4.66666666673
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West Lafayette, OhioSemi-Private4.430555555615
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West Lafayette, OhioSemi-Private4.430555555615
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