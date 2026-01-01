Howard Golf Guide
Howard Golf Courses
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Howard, OhioPublic4.561403508857
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Howard, OhioPublic1.01
Golf Courses Near Howard
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Mount Vernon, OhioPublic4.184086388261
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Mount Vernon, OhioPrivate0.00
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Mount Vernon, OhioPublic3.647058823517
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Mount Vernon, OhioPublic4.636877247505
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Perrysville, OhioPublic4.52
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Bellville, OhioPublic4.312791783431
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Bellville, OhioPublic4.547008547117
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Lakeville, OhioPublic5.01
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Lexington, OhioPublic3.809523809521
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Newark, OhioResort4.2290520959262
Howard Golf Resorts
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Howard, OhioThe Apple Valley Golf Course teams with the Pines Condos right across the parking lot from the clubhouse. The 31 units (formerly known as the Apple Valley Resort) have enough beds to sleep up to six people. The 6,946-yard course has recently added 5,109-yard forward tees to cater to all ages and abilities. The clubhouse features a bar and grill…
See Also
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