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  • Apple Valley GC: #5
    Apple Valley Golf Course
    Howard, Ohio
    The Apple Valley Golf Course teams with the Pines Condos right across the parking lot from the clubhouse. The 31 units (formerly known as the Apple Valley Resort) have enough beds to sleep up to six people. The 6,946-yard course has recently added 5,109-yard forward tees to cater to all ages and abilities. The clubhouse features a bar and grill…

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