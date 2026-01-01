Paris Golf Guide
Paris Golf Courses
Golf Courses Near Paris
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Alliance, OhioPrivate0.00
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Alliance, OhioSemi-Private3.5777893843266
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Minerva, OhioPublic4.322580645231
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Alliance, OhioPublic4.41428571437
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East Canton, OhioPublic4.52
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Beloit, OhioPublic0.00
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Minerva, OhioPublic
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Minerva, OhioPublic
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Minerva, OhioPublic
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Canton, OhioPublic4.0555555556108
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