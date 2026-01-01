Troy Golf Guide
Troy Golf Courses
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Troy, OhioPublic/Municipal4.2865853659164
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Troy, OhioPrivate0.00
Golf Courses Near Troy
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Tipp City, OhioPublic4.075757575812
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Tipp City, OhioPublic2.33333333333
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Tipp City, OhioPublic2.33333333333
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West Milton, OhioPublic3.01
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Tipp City, OhioPublic2.01
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Vandalia, OhioPublic4.610
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Piqua, OhioMunicipal4.494652406415
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Piqua, OhioPrivate4.73739495817
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New Carlisle, OhioPublic4.0242435002357
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Clayton, OhioPublic4.410256410339
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