Clayton Golf Guide
Clayton Golf Courses
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Clayton, OhioPublic3.8285072249269
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Clayton, OhioPublic4.410256410339
Golf Courses Near Clayton
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Dayton, OhioPrivate0.00
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Vandalia, OhioPublic4.610
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Tipp City, OhioPublic4.075757575812
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West Milton, OhioPublic3.01
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Dayton, OhioPrivate5.01
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Dayton, OhioPublic/Municipal3.802631578976
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Dayton, OhioPublic/Municipal3.744444444490
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Tipp City, OhioPublic2.33333333333
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Dayton, OhioPrivate5.02
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Tipp City, OhioPublic2.33333333333
Clayton Driving Ranges
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