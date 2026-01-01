Adair Golf Guide
Golf Courses Near Adair
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Pryor, OklahomaPublic4.3797043202144
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Claremore, OklahomaPublic3.6298048333242
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Claremore, OklahomaPublic0.00
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Langley, OklahomaMunicipal2.57142857147
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Nowata, OklahomaSemi-Private4.107088989419
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Afton, OklahomaPrivate4.54
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Owasso, OklahomaPrivate/Resort5.03
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Owasso, OklahomaPrivate0.00
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Catoosa, OklahomaSemi-Private4.82857142866
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Owasso, OklahomaPublic4.03
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