Langley Golf Guide
Langley Golf Courses
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Langley, OklahomaMunicipal2.57142857147
Golf Courses Near Langley
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Afton, OklahomaPrivate4.54
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Monkey Island, OklahomaResort0.00
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Monkey Island, OklahomaResort
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Monkey Island, OklahomaResort
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Monkey Island, OklahomaResort
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Grove, OklahomaSemi-Private4.361702127794
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Grove, OklahomaPublic3.490196078411
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Pryor, OklahomaPublic4.3797043202144
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Kansas, OklahomaSemi-Private4.222222222236
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Miami, OklahomaPublic4.459878068969
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