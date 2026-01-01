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Ardmore Golf Resorts

  • Lake Murray State Park GC
    The Lake Murray Lodge at Lake Murray State Park
    Ardmore, Oklahoma
    The new Lake Murray Lodge opened in 2017, adding a more refined place to stay at the popular Lake Murray State Park near Ardmore. The contemporary building features 32 guest rooms; the Blue Heron, a lakeside restaurant and patio; a fitness center; WiFi and coffee bar. For a more rustic experience, there are 56 small cabins with fire pits and…

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