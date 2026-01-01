Home / Courses / World / USA / Oklahoma

Burneyville Golf Guide

Burneyville Golf Courses

Golf Courses Near Burneyville

Burneyville Golf Resorts

  • Falconhead Resort CC
    Falconhead Resort & Country Club
    Burneyville, Oklahoma
    The Falconhead Resort & Country Club made a splash in the 1950s and early 1960s by hosting tournaments on both the PGA Tour and LPGA Tour on its Robert Trent Jones Sr. course, putting Burneyville on the map for golfers. The LPGA Tour’s “Opie Turner” from 1958-59 and PGA Tour’s “Waco Turner Open” from 1960-64 only had short stints on their…

See Also

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me