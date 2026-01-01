Gordonville Golf Guide
Gordonville Golf Courses
Golf Courses Near Gordonville
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Kingston, OklahomaPublic4.535714285716
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Pottsboro, TexasResort/Private3.9855072464208
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Thackerville, OklahomaPublic/Resort3.9739470256101
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Thackerville, OklahomaPublic/Resort4.0553571429169
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Denison, TexasSemi-Private3.54
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Kingston, OklahomaPublic4.230158730211
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Lake Kiowa, TexasPrivate0.00
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Ardmore, OklahomaResort2.919786096328
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Gainesville, TexasPublic/Municipal3.342105263276
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Sherman, TexasPublic2.727272727311
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