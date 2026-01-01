Jenks Golf Guide
Jenks Golf Courses
Golf Courses Near Jenks
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Tulsa, OklahomaPublic3.7555493896176
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Tulsa, OklahomaPublic3.90795462158
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Tulsa, OklahomaPrivate
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Tulsa, OklahomaPrivate5.02
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Tulsa, OklahomaPrivate
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Tulsa, OklahomaPublic3.71428571437
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Tulsa, OklahomaPublic3.71428571437
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Bixby, OklahomaSemi-Private2.7037163043111
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Tulsa, OklahomaPrivate4.512580
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Broken Arrow, OklahomaPrivate
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