Tulsa Golf Guide
Tulsa Golf Courses
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Tulsa, OklahomaPrivate
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Tulsa, OklahomaPublic3.71428571437
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Tulsa, OklahomaPrivate4.512580
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Tulsa, OklahomaPrivate5.02
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Tulsa, OklahomaPublic3.90795462158
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Tulsa, OklahomaPublic3.71428571437
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Tulsa, OklahomaPublic/Municipal2.596862745186
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Tulsa, OklahomaPublic3.7555493896176
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Tulsa, OklahomaPrivate
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Tulsa, OklahomaPrivate
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Tulsa, OklahomaPublic/Municipal2.6378141214
Golf Courses Near Tulsa
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Jenks, OklahomaPublic3.66666666676
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Bixby, OklahomaSemi-Private2.7037163043111
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Broken Arrow, OklahomaPrivate
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Broken Arrow, OklahomaPublic4.2410412441146
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Sand Springs, OklahomaPublic/Municipal4.4512205672700
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Broken Arrow, OklahomaPublic3.126050420261
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Broken Arrow, OklahomaPrivate
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Catoosa, OklahomaSemi-Private4.82857142866
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Sapulpa, OklahomaPublic/Municipal3.8068783069214
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Broken Arrow, OklahomaPrivate5.02
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