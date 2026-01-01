Perkins Golf Guide
Perkins Golf Courses
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Perkins, OklahomaPublic4.4546782742522
Golf Courses Near Perkins
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Stillwater, OklahomaPrivate5.01
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Stillwater, OklahomaPublic2.610
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Stillwater, OklahomaSemi-Private/Resort4.54
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Stillwater , OklahomaPublic4.031730911125
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Stillwater, OklahomaPublic/Municipal3.52
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Chandler, OklahomaPublic/Municipal4.03
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Cushing, OklahomaSemi-Private3.58095238140
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Guthrie, OklahomaPrivate3.65217391323
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Drumright, OklahomaSemi-Private0.00
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Stroud, OklahomaPublic/Municipal4.02
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