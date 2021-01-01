Stillwater Golf Guide
Stillwater Golf Courses
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Stillwater, OklahomaSemi-Private/Resort4.33333
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Stillwater, OklahomaPublic/Municipal5.01
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Stillwater, OklahomaPrivate5.01
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Stillwater , OklahomaPublic4.657564705933
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Stillwater, OklahomaPublic3.509810
Golf Courses Near Stillwater
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Perkins, OklahomaPublic4.3741411765272
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Perry, OklahomaPrivate
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Guthrie, OklahomaPrivate3.226894117623
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Pawnee, OklahomaPublic4.854166666710
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Cushing, OklahomaSemi-Private2.520
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Guthrie, OklahomaSemi-Private4.138094117681
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Guthrie, OklahomaSemi-Private4.052005882469
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Covington, OklahomaPublic
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Drumright, OklahomaSemi-Private
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Chandler, OklahomaPublic/Municipal4.03