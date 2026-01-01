Boalsburg Golf Guide
Boalsburg Golf Courses
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Boalsburg, PennsylvaniaSemi-Private4.5647726856207
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Boalsburg, PennsylvaniaPublic0.00
Golf Courses Near Boalsburg
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State College, PennsylvaniaPrivate5.01
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State College, PennsylvaniaPrivate5.01
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State College, PennsylvaniaPublic4.33333333333
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State College, PennsylvaniaPublic4.71428571434
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State College, PennsylvaniaResort4.6544894638132
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Mingoville, PennsylvaniaPrivate5.02
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Port Matilda, PennsylvaniaPublic4.617647058834
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Lewistown, PennsylvaniaPrivate3.52
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Huntingdon, PennsylvaniaPublic4.029605263299
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McClure, PennsylvaniaPublic0.00
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