State College Golf Guide
State College Golf Courses
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State College, PennsylvaniaPublic4.71428571434
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State College, PennsylvaniaPrivate
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State College, PennsylvaniaPrivate
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State College, PennsylvaniaResort4.6544894638132
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State College, PennsylvaniaPublic4.33333333333
Golf Courses Near State College
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Boalsburg, PennsylvaniaSemi-Private4.5647726856207
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Boalsburg, PennsylvaniaPublic0.00
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Port Matilda, PennsylvaniaPublic4.617647058834
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Mingoville, PennsylvaniaPrivate5.02
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Huntingdon, PennsylvaniaPublic4.029605263299
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Philipsburg, PennsylvaniaSemi-Private
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Lewistown, PennsylvaniaPrivate3.52
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Huntingdon, PennsylvaniaSemi-Private4.2500602799141
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Altoona, PennsylvaniaPublic4.024463118657
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Mill Hall, PennsylvaniaPublic4.06
State College Golf Resorts
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State College, PennsylvaniaIn the heart of Big Ten country lies Toftrees Golf Resort in central Pennsylvania just minutes from State College and Penn State University. The resort features 102 guest rooms and suites, 18 holes and The Field Burger & Tap, a local hangout known for its Lancaster burger. There's also a fitness center, outdoor pool, sand volleyball court and…
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