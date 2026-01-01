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State College Golf Guide

State College Golf Courses

Golf Courses Near State College

State College Golf Resorts

  • Toftrees Resort
    Toftrees Golf Resort
    State College, Pennsylvania
    In the heart of Big Ten country lies Toftrees Golf Resort in central Pennsylvania just minutes from State College and Penn State University. The resort features 102 guest rooms and suites, 18 holes and The Field Burger & Tap, a local hangout known for its Lancaster burger. There's also a fitness center, outdoor pool, sand volleyball court and…

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