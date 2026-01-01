Lewistown Golf Guide
Lewistown Golf Courses
Golf Courses Near Lewistown
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Boalsburg, PennsylvaniaPublic
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Mount Union, PennsylvaniaSemi-Private
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Boalsburg, PennsylvaniaSemi-Private4.5647726856207
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Oakland Mills, PennsylvaniaSemi-Private3.936274509835
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Huntingdon, PennsylvaniaPublic4.029605263299
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State College, PennsylvaniaPrivate5.01
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State College, PennsylvaniaPrivate5.01
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McClure, PennsylvaniaPublic
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State College, PennsylvaniaPublic4.71428571434
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State College, PennsylvaniaPublic4.33333333333
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