McClure Golf Guide
McClure Golf Courses
Golf Courses Near McClure
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Oakland Mills, PennsylvaniaSemi-Private3.936274509835
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Middleburg, PennsylvaniaPublic4.33333333333
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Lewistown, PennsylvaniaPrivate3.52
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Newport, PennsylvaniaPrivate2.01
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Boalsburg, PennsylvaniaPublic0.00
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Mingoville, PennsylvaniaPrivate5.02
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Boalsburg, PennsylvaniaSemi-Private4.5647726856207
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Mill Hall, PennsylvaniaPublic4.06
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State College, PennsylvaniaPrivate5.01
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Millersburg, PennsylvaniaPublic3.8611561866184
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