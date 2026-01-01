Huntingdon Golf Guide
Huntingdon Golf Courses
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Huntingdon, PennsylvaniaSemi-Private4.2500602799141
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Huntingdon, PennsylvaniaPublic4.029605263299
Golf Courses Near Huntingdon
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Mount Union, PennsylvaniaSemi-Private
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Altoona, PennsylvaniaPublic4.024463118657
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Hollidaysburg, PennsylvaniaPrivate5.03
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Lewistown, PennsylvaniaPrivate3.52
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State College, PennsylvaniaPublic4.71428571434
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State College, PennsylvaniaPublic4.33333333333
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State College, PennsylvaniaPrivate5.01
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State College, PennsylvaniaPrivate5.01
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Altoona, PennsylvaniaPublic
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Boalsburg, PennsylvaniaPublic
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