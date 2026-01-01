Butler Golf Guide
Butler Golf Courses
-
Butler, PennsylvaniaPublic5.02
-
Butler, PennsylvaniaSemi-Private3.906976744244
-
Butler, PennsylvaniaPublic1.45
-
Butler, PennsylvaniaPrivate5.01
-
Butler, PennsylvaniaResort3.9688349122405
-
Butler, PennsylvaniaPublic4.3321167883274
-
Butler, PennsylvaniaPublic4.52
-
Butler, PennsylvaniaPublic
-
Butler, PennsylvaniaPublic
-
Butler, PennsylvaniaPublic
-
Butler, PennsylvaniaPublic5.01
-
Butler, PennsylvaniaPublic2.2926905766274
-
Butler, PennsylvaniaPublic
Golf Courses Near Butler
-
Valencia, PennsylvaniaPublic3.235294117634
-
Harmony, PennsylvaniaPublic/Resort2.04
-
Sarver, PennsylvaniaPublic
-
Mars, PennsylvaniaPublic5.02
-
Sarver, PennsylvaniaPublic
-
Harmony, PennsylvaniaPublic3.6258
-
Gibsonia, PennsylvaniaPublic3.9889502762182
-
Gibsonia, PennsylvaniaPrivate0.00
-
Gibsonia, PennsylvaniaPrivate0.00
-
Bakerstown, PennsylvaniaSemi-Private3.754
Butler Golf Resorts
-
Butler, PennsylvaniaThe Conley Resort & Golf Club is western Pennsylvania's family and golf getaway, thanks to its Pirate's Cove Indoor Waterpark and 36 holes of golf. The hotel features 60 rooms, all with a refrigerator and work space. Knicker's Tavern will feed your crew. The indoor water park is open from Labor Day to Memorial Day. In addition to the onsite…
Butler Driving Ranges
See Also
-
1 course | 34 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 12 reviews
-
3 courses | 5 reviews
-
5 courses | 514 reviews
-
2 courses | 4 reviews
-
1 course | 16 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 18 reviews