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Butler Golf Guide

Butler Golf Courses

Golf Courses Near Butler

Butler Golf Resorts

  • Conley Resort: #18
    Conley Resort and Golf Club
    Butler, Pennsylvania
    The Conley Resort & Golf Club is western Pennsylvania's family and golf getaway, thanks to its Pirate's Cove Indoor Waterpark and 36 holes of golf. The hotel features 60 rooms, all with a refrigerator and work space. Knicker's Tavern will feed your crew. The indoor water park is open from Labor Day to Memorial Day. In addition to the onsite…

Butler Driving Ranges

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