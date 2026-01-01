Coopersburg Golf Guide
Coopersburg Golf Courses
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Coopersburg, PennsylvaniaPublic
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Coopersburg, PennsylvaniaPublic
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Coopersburg, PennsylvaniaPublic
Golf Courses Near Coopersburg
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Bethlehem, PennsylvaniaPrivate
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Bethlehem, PennsylvaniaPrivate
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Bethlehem, PennsylvaniaPrivate0.00
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Bethlehem, PennsylvaniaPrivate
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Allentown, PennsylvaniaPrivate5.01
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Hellertown, PennsylvaniaPrivate
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Hellertown, PennsylvaniaPrivate
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Macungie, PennsylvaniaPrivate
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Allentown, PennsylvaniaPublic/Municipal4.11111111119
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Bethlehem, PennsylvaniaPublic4.010989011183
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