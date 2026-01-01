Macungie Golf Guide
Macungie Golf Courses
Golf Courses Near Macungie
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Wescosville, PennsylvaniaPublic4.3606066241344
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Allentown, PennsylvaniaPrivate5.01
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Allentown, PennsylvaniaPublic/Municipal4.11111111119
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Coopersburg, PennsylvaniaPublic
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Coopersburg, PennsylvaniaPublic
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Coopersburg, PennsylvaniaPublic
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Bally, PennsylvaniaPublic4.08
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Allentown, PennsylvaniaPublic4.687516
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Bethlehem, PennsylvaniaPrivate5.03
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Bethlehem, PennsylvaniaPrivate5.03
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