Catasauqua Golf Guide
Catasauqua Golf Courses
Golf Courses Near Catasauqua
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Bethlehem, PennsylvaniaPublic4.010989011183
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Allentown, PennsylvaniaPublic4.687516
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Bethlehem, PennsylvaniaPublic4.010989011183
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Allentown, PennsylvaniaPublic/Municipal4.11111111119
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Bath, PennsylvaniaPublic3.83333333336
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Bath, PennsylvaniaPublic4.226190476221
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Danielsville, PennsylvaniaPrivate/Resort0.00
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Allentown, PennsylvaniaPrivate5.01
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Bethlehem, PennsylvaniaPrivate0.00
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Coopersburg, PennsylvaniaPublic4.3075615756482
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