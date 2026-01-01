Cresson Golf Guide
Cresson Golf Courses
Golf Courses Near Cresson
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Loretto, PennsylvaniaSemi-Private
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Portage, PennsylvaniaPublic5.01
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Ebensburg, PennsylvaniaSemi-Private
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Ebensburg, PennsylvaniaPublic3.01
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Altoona, PennsylvaniaSemi-Private3.729411764745
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Hollidaysburg, PennsylvaniaPublic
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Claysburg, PennsylvaniaPublic/Resort1.02
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Altoona, PennsylvaniaPublic
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Hollidaysburg, PennsylvaniaPrivate5.03
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Roaring Spring, PennsylvaniaSemi-Private3.66666666673
See Also
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