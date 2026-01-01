Imler Golf Guide
Imler Golf Courses
Golf Courses Near Imler
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Roaring Spring, PennsylvaniaSemi-Private3.66666666673
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Claysburg, PennsylvaniaPublic/Resort1.02
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Alum Bank, PennsylvaniaPublic
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Hollidaysburg, PennsylvaniaPublic
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Portage, PennsylvaniaPublic5.01
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Altoona, PennsylvaniaSemi-Private3.729411764745
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Salix, PennsylvaniaPrivate5.02
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Cresson, PennsylvaniaSemi-Private4.03
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Bedford, PennsylvaniaSemi-Private4.512
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Everett, PennsylvaniaPublic4.2812532
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