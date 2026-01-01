Ebensburg Golf Guide
Ebensburg Golf Courses
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Ebensburg, PennsylvaniaSemi-Private
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Ebensburg, PennsylvaniaPublic3.01
Golf Courses Near Ebensburg
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Loretto, PennsylvaniaSemi-Private
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Portage, PennsylvaniaPublic
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Cresson, PennsylvaniaSemi-Private4.03
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Hastings, PennsylvaniaSemi-Private
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Vintondale, PennsylvaniaSemi-Private
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Salix, PennsylvaniaPrivate5.02
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Penn Run, PennsylvaniaPublic5.02
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Johnstown, PennsylvaniaPrivate
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Johnstown, PennsylvaniaPublic
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Claysburg, PennsylvaniaPublic/Resort1.02
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