Claysburg Golf Guide
Claysburg Golf Courses
Golf Courses Near Claysburg
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Imler, PennsylvaniaPublic
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Roaring Spring, PennsylvaniaSemi-Private3.66666666673
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Alum Bank, PennsylvaniaPublic
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Portage, PennsylvaniaPublic5.01
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Hollidaysburg, PennsylvaniaPublic
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Cresson, PennsylvaniaSemi-Private4.03
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Altoona, PennsylvaniaSemi-Private3.729411764745
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Salix, PennsylvaniaPrivate5.02
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Loretto, PennsylvaniaSemi-Private
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Ebensburg, PennsylvaniaSemi-Private
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